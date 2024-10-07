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8 октября, 14:43
БизнесНовостиСобытие

В Элисте будет построен торгово-сервисный центр Минского тракторного завода.

В Элисте будет построен торгово-сервисный центр Минского тракторного завода.

Основной темой переговоров министра сельского хозяйства Калмыкия Тимура Гаваева с генерального директора ОАО «МТЗ» Сергеем Авраменко стало строительство торгово-сервисного центра по продвижению продукции белорусского машиностроения.

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Минский трактирный завод – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники во всем мире. Фермеров всех стран привлекает техника Белорусии своей надёжностью в эксплуатации, простотой в управлении, доступностью в техническом обслуживании и умеренными ценами.

В Элисте Инвестпроект торгово-сервисного центра осуществит торговый дом «МТЗ-Ставрополь». Стороны заверили, что все работы будут выполнены в соответствии с графиком. Несомненно, открытие центра приведет к росту экспорта техники белорусского производства в этот российский регион.

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