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20 декабря, 17:06
НовостиЗдравоохранение

11 операций пациентам со сложными сопутствующими патологиями на счету офтальмологов Калмыкии

11 операций пациентам со сложными сопутствующими патологиями на счету офтальмологов Калмыкии

Все они проведены под руководством кандидата медицинских наук, врача-инструктора Ставропольской клиники "Офтальма" Михаила Какулия.

По словам врио главного врача ресбольницы Александра Калаева, предложенная методика является золотым стандартом по лечению катаракты. В основе - дроблении мутного хрусталика ультразвуком и имплантация интраокулярной линзы. Процедура длится в среднем 15-20 минут. Во время манипуляций никаких болевых ощущений. Зрение восстанавливается сразу.

Оказание высокотехнологичной медпомощи жителям Калмыкии будет продолжено. Решение об этом принято в Минздраве на совещание с офтальмологами страны, заключил Александр Калаев.

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