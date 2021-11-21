11 операций пациентам со сложными сопутствующими патологиями на счету офтальмологов Калмыкии

Все они проведены под руководством кандидата медицинских наук, врача-инструктора Ставропольской клиники "Офтальма" Михаила Какулия.

По словам врио главного врача ресбольницы Александра Калаева, предложенная методика является золотым стандартом по лечению катаракты. В основе - дроблении мутного хрусталика ультразвуком и имплантация интраокулярной линзы. Процедура длится в среднем 15-20 минут. Во время манипуляций никаких болевых ощущений. Зрение восстанавливается сразу.

Оказание высокотехнологичной медпомощи жителям Калмыкии будет продолжено. Решение об этом принято в Минздраве на совещание с офтальмологами страны, заключил Александр Калаев.