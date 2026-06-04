Дорога без трагедий: соблюдайте правила!
Каждый год нарушения ПДД приводят к трагедиям. Мы можем это изменить — достаточно соблюдать простые правила!
Почему это важно:
• Соблюдение скоростного режима даёт вам больше времени на реакцию и помогает избежать ДТП.
• Пристёгнутый ремень безопасности в 50 % случаев повышает шансы выжить при аварии.
• Отказ от телефона за рулём — залог полной концентрации: даже секунда отвлечения может стоить жизни.
• Световозвращающие элементы в тёмное время суток делают пешехода заметным для водителя за 150–200 метров вместо 25–30.
• Детское автокресло снижает риск гибели ребёнка в ДТП на 75 %.
Берегите себя и близких! Безопасность на дороге начинается с каждого из нас.
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