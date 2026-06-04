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5 июня, 15:13
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Правительство Республики Калмыкия и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2026

Правительство Республики Калмыкия и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2026

Церемония прошла в пресс-центре форума. Документ подписали Председатель Правительства Калмыкии Гиляна Босхомджиева и руководитель Аналитического центра Константин Калинин. Соглашение охватывает транспорт, промышленность, инвестиции, АПК, строительство, ЖКХ, здравоохранение, образование, науку, культуру, туризм, спорт, экологию и обращение с отходами.

«Соглашение создаёт основу для системного обмена данными и аналитикой, что позволит Правительству Республики Калмыкия использовать экспертный потенциал федерального центра для принятия эффективных управленческих решений и реализации стратегических проектов»,— отметила Премьер-министр Республики Калмыкия Гиляна Босхомджиева. Руководитель Аналитического центра Константин Калинин добавил, что у центра наработан опыт взаимодействия с регионами в вопросах экспертной поддержки.

Фото: Правительство Калмыкии

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