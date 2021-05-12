Калмыкию на съезде Всероссийской политической партии Единая России представят 2 делегата

Это Глава Калмыкии, член Президиума Регионального политического Совета партии Бату Хасиков и председатель собрания депутатов Лаганского РМО Михаил Богатов. За их кандидатуры единогласно проголосовали участники сегодняшней конференции. Напомним, съезд партии состоится 19 июня в Москве.

В повестке значились и другие вопросы, главный из которых касался текущих задач по организации и проведению избирательной кампании по выборам депутатов ГосДумы 8 созыва. С докладом выступил Секретарь регионального отделения партии Анатолий Козачко.