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10 марта, 12:39
Новости

На юге России до конца недели установится аномально холодная погода и пройдет мокрый снег

На юге России до конца недели установится аномально холодная погода и пройдет мокрый снег

В Калмыкии также ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Так, по сообщению специалистов Центра погоды «Фобос», температурный режим сегодня на юге страны прогнозируется на 3-4 градуса ниже средних многолетних значений, а в канун выходных - на 4-6 градусов. Холодными обещают быть и выходные.

Так что, до конца недели на потепление рассчитывать не стоит, температура воздуха будет соответствовать больше февралю, нежели второй половине марта.

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