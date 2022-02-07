10 марта, 12:39
На юге России до конца недели установится аномально холодная погода и пройдет мокрый снег
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В Калмыкии также ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Так, по сообщению специалистов Центра погоды «Фобос», температурный режим сегодня на юге страны прогнозируется на 3-4 градуса ниже средних многолетних значений, а в канун выходных - на 4-6 градусов. Холодными обещают быть и выходные.
Так что, до конца недели на потепление рассчитывать не стоит, температура воздуха будет соответствовать больше февралю, нежели второй половине марта.