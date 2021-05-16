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15 июня, 11:22
НовостиОбразование

Сегодня выпускники школ сдают Единый государственный экзамен по обществознанию

Сегодня выпускники школ сдают Единый государственный экзамен по обществознанию

За парты сядут 873 человека. Изменений в самом популярном из необязательных предметов в этом году нет. Будущим абитуриентам, предстоит выполнить 29 заданий. Минимальный проходной порог - 42 балла. 

Напомним, ЕГЭ проводится с соблюдением всех требований санитарных служб. Это и термометрия, и социальная дистанция, и дезинфекторы. Однако, в масках сами выпускники могут находиться по желанию. 

 

 

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