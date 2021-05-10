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3 июня, 12:25
НовостиМолодёжная политика

Более девятисот элистинских школьников будут трудоустроены во время летних каникул

Более девятисот элистинских школьников будут трудоустроены во время летних каникул

 На эти цели в муниципальной казне предусмотрено 7 миллионов рублей. Сегодня часть из них начнут первый рабочий день. По закону, дети от 14 до 16 лет должны трудиться не более 10 часов в неделю, те, кто старше – до 20 часов.

Некоторым предстоит заниматься ремонтом наглядно-учебных пособий и книг, другим - благоустройством территорий, а кому-то – социальной работой.

В первую очередь, трудоустраивают школьников с ограниченными возможностями здоровья, ребят, оставшихся без попечения родителей, а также детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – об этом  сообщили в Комитете по делам молодежи и спорта столичной администрации

 

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