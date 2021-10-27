Приз за артистичность присудили члены жюри Заяне Васильевой за участие в межнациональном конкурсе «Этно-красавица»

Он завершился в Петропавловске-Камчатском. За первое место боролисьдевушки разных национальностей - тувинка, украинка, ительменка, турчанка, русская, армянка, азербайджанка, эвенка.

Известно, что конкурсантка из степной республики работает в сфере образования, преподаёт английский и китайский языки. Помимо этого, девушка уделяет внимание и чтению книг по психологии.