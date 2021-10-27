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29 ноября, 17:02
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Приз за артистичность присудили члены жюри Заяне Васильевой за участие в межнациональном конкурсе «Этно-красавица»

Приз за артистичность присудили члены жюри Заяне Васильевой за участие в межнациональном конкурсе «Этно-красавица»

 

 Он завершился в Петропавловске-Камчатском. За первое место боролисьдевушки разных национальностей - тувинка, украинка, ительменка, турчанка, русская, армянка, азербайджанка, эвенка. 

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Известно, что конкурсантка из степной республики работает в сфере образования, преподаёт английский и китайский языки. Помимо этого, девушка уделяет внимание и чтению книг по психологии. 

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