Приз за артистичность присудили члены жюри Заяне Васильевой за участие в межнациональном конкурсе «Этно-красавица»
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Он завершился в Петропавловске-Камчатском. За первое место боролисьдевушки разных национальностей - тувинка, украинка, ительменка, турчанка, русская, армянка, азербайджанка, эвенка.
Известно, что конкурсантка из степной республики работает в сфере образования, преподаёт английский и китайский языки. Помимо этого, девушка уделяет внимание и чтению книг по психологии.