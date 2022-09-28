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18 ноября, 08:57
Новости

Калмыкия продолжает активно поддерживать мобилизованных

Калмыкия продолжает активно поддерживать мобилизованных

Проходящим военную подготовку в Волгоградской области доставили гуманитарную помощь от земляков, глава администрации села Троицкое Санал Бюрчиев и депутат СМО Роман Шкилёв. Они привезли продукты питания, медикаменты, лопаты, полевые газовые плиты.

Жители Целинного района одни из первых подключились к оказанию помощи мобилизованным, организовав штаб взаимопомощи. От сбора никто не остался в стороне.

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