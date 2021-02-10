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4 марта, 12:04
НовостиСпорт

Дмитрий Пихтуров стал лучшим в легкоатлетическом забеге «Чемпионы для России»

Дмитрий Пихтуров стал лучшим в легкоатлетическом забеге «Чемпионы для России»

 

  Всероссийские соревнования проходили в Пензе в рамках Зимнего Первенства страны. В нем приняли участие около 800 спортсменов из 37 регионов страны. Это юноши и девушки до 15 лет. Наш атлет выступал на дистанции 2000 метров с препятствиями. В финальном забеге с ним соперничали спортсмены из Московской, Ленинградской, Свердловской, Оренбургской и Волгоградской областей, Республики Татарстан. Дмитрий Пихтуров стал победителем, показав результат 6 минут 39 секунд.

 Напомним, два года назад на этих же соревнованиях он был признан серебряным призером. И вот теперь – золото!

 

 

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