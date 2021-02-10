В Элисте продолжаются санитарные рейды по предприятиям общественного питания

В столице продолжаются проверки торговых предприятий и заведений общественного питания на предмет соблюдения профилактических мер, рекомендуемых Роспотребнадзором. Напомним, кафе и ресторанам запрещено работать после 23 часов. И это правило пока не нарушают.

Почти все заведения общепита проверяются ежедневно. И это приносит плоды – большинство предпринимателей тщательно следят за исполнением требований Роспотребнадзора.

Но есть и кто, их игнорирует. В их отношении нарушителей предусмотрены штрафы. Как отмечают члены мониторинговой группы, сейчас нарушений фиксируется меньше. Запас масок, регулярная дезинфекция помещений и обеззараживание воздуха бактерицидными лампами - это необходимо соблюдать предпринимателям.