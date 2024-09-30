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2 октября, 09:54
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На базе КалмГУ торжественно открыли военно-учебный центр

На базе КалмГУ торжественно открыли военно-учебный центр

Калмыцкий университет вошел в число 17 вузов страны, где открывают центры военной подготовки. Студенты ВУЦ посещают занятия параллельно с основными в университете, обучение в нем - личный выбор и решение каждого.

По окончанию обучения студенты, которые успешно завершат его, получат воинское звание в соответствии со своей программой и будут зачислены в запас.

О, том как проходила церемония открытия ВУЦ, смотрите в дневном выпуске Вестей.Калмыкия в 14.30, слушайте на волнах Радио России и Маяке.

Видео: КалмГУ

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