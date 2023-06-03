6 июня, 12:42
 22 °C
87,03
81,33
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 июня, 08:43
Новости

Для воспитанников регионального социального приюта для детей и подростков была организована конная прогулка

Для воспитанников регионального социального приюта для детей и подростков была организована конная прогулка

Ребята смогли ощутить себя наездниками и угостить животных любимыми лакомствами. Это стало возможным благодаря Всероссийской благотворительной акции «Под крышей заботы», в которой приняли участие коллективы министерства ЖКХ и энергетики региона и коммунальных предприятий. По признанию ребят, экскурсия подарила им радость и зарядила положительными эмоциями.

Также представители подведомственных предприятий министерства организовали субботник на территории приюта. Обрезали деревья, вывезли мусор, убрали детские площадки.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия