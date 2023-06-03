Для воспитанников регионального социального приюта для детей и подростков была организована конная прогулка

Ребята смогли ощутить себя наездниками и угостить животных любимыми лакомствами. Это стало возможным благодаря Всероссийской благотворительной акции «Под крышей заботы», в которой приняли участие коллективы министерства ЖКХ и энергетики региона и коммунальных предприятий. По признанию ребят, экскурсия подарила им радость и зарядила положительными эмоциями.

Также представители подведомственных предприятий министерства организовали субботник на территории приюта. Обрезали деревья, вывезли мусор, убрали детские площадки.