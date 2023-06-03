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6 июня, 07:56
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В Малодербетовском районе мужчина подозревается в даче взятки должностному лицу

В Малодербетовском районе мужчина подозревается в даче взятки должностному лицу

Малодербетовский межрайонный следственный отдел следственного управления России по Калмыкии возбудили уголовное дело в отношении жителя Белгородской области, который подозревается в совершении преступления.

По версии следствия, 02 июня 2023 года житель Белгородской области, не желая быть привлеченным к административной ответственности, прибыл в служебный кабинет заместителя начальника отдела полиции, где предложил последнему денежные средства в сумме 25 тысяч рублей в качестве взятки. От предложенных денег сотрудник полиции отказался, доложив о коррупционном предложении вышестоящему руководству.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сообщает пресс-служба Следственного Управления Следственного комитета России по Калмыкии.

Фото: kalmykia.sledcom.ru

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