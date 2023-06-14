Сегодня в Калмыкии будут чествовать представителей самой гуманной профессии - врачей, медсестёр, фельдшеров, работников «Скорой», санитаров

Всех их объединяет общее желание — помогать тем, кто в этом нуждается. И даже такой день многие встретят на рабочем посту. Лучших по профессии отметят в торжественной обстановке. И хотя официально день медицинского работника будут отмечать в предстоящее воскресенье, все самые добрые слова благодарности адресуют людям в белых халатах уже сегодня.