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16 июня, 07:11
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Сегодня в Калмыкии будут чествовать представителей самой гуманной профессии - врачей, медсестёр, фельдшеров, работников «Скорой», санитаров

Сегодня в Калмыкии будут чествовать представителей самой гуманной профессии - врачей, медсестёр, фельдшеров, работников «Скорой», санитаров
Всех их объединяет общее желание — помогать тем, кто в этом нуждается. И даже такой день многие встретят на рабочем посту. Лучших по профессии отметят в торжественной обстановке. И хотя официально день медицинского работника будут отмечать в предстоящее воскресенье, все самые добрые слова благодарности адресуют людям в белых халатах уже сегодня.
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