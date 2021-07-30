Детский сад в селе Эсто-Алтай Яшалтинского района готовится к открытию

Сейчас для этого оформляется вся необходимая документация. Строительные и ремонтные работы в самом здании уже завершены. Подробнее расскажет Дельгир Сангаджи-Горяева.

Лианна Калоян – младший воспитатель в новом детском саду. К своим обязанностям она приступит с открытием учреждения. Этого момента девушка ждет с нетерпением. Ее сынок будет одним из воспитанников.

Детский сад в селе Эсто Алтай рассчитан на 50 малышей в возрасте от 3 до 7 лет. Они будут распределены на три категории: младшая, средняя и старшая. Раньше при школе функционировала группа кратковременного пребывания для тех, кто через год должен был идти в 1 класс. Теперь детей будут социализировать с более раннего возраста.

Открыто дошкольное учреждение будет после получения всех необходимых для функционирования документов. Оно является структурным подразделением Эсто-Алтайской школы. Что касается строительных работ, то они полностью завершены. Однако в глаза бросаются недоработки, которые к моменту прихода детей также должны быть устранены.

На сегодня штат учреждения заполнен на 70%. Все сотрудники - из числа местных жителей.