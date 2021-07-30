Волонтеры Калмыкии оказали содействие в благоустройстве питомника для бездомных собак в одном из частных дворов

Сейчас животных стало меньше, часть определили в добрые руки. Но четвероногие по-прежнему нуждаются в поддержке. Сегодня туда привезли корм неравнодушные жители региона. Они помогают хозяйке содержать стихийных приют. Об этом в своем материале рассказала Ольга Эняева.

Вольер для бездомных собак был сооружен по инициативе элистинки Марии Басанговой. Она и ее друзья также установили ограждение территории, где содержатся животные. Причем, за счет личных средств. На это ушло более 70 тысяч рублей. Строили сами все лето. Клич о том, что нужно помочь заслуженной артистке Калмыкии Тамаре Параевой, которая приютила братьев наших меньших, бросила в соцсетях Мария. И люди откликнулись.

В приобретении питания свою лепту внесли и молодогвардейцы. Корма хватит на месяц. За это время они продолжат сбор денежных средств, чтобы питомцы ни одного дня не оставались без пищи и воды.

Кстати, в числе тех, кто взял шефство над стихийным питомником и барон Серж Гревениц. Он оказал не только финансовую помощь, но и лично принимал участие в уборке территории, строительстве вольера, забора. Говорит, что с детства любит животных. Привез из Франции двух своих собак, которые легко переносят засушливый климат региона.

Сейчас собак стало меньше. Ждет доброго хозяина и Рыжка, которая мило позировала перед нашей камерой. Она оказалась брошенной. Тамара ее нашла на территории одной из организаций Элисты. А недавно у Рыжки появились щенки. Их разобрали неравнодушные люди. Историй о бродячих животных, которые нашли приют в этом домике в дачном поселке, много.

До зимы ребята планируют привести в порядок всю территорию и сделать ремонт в доме. На это нужны деньги. Добровольцы там, где нужна помощь, говорят они. Любой социальный проект не обходится без участия волонтеров. Они привлекают внимание земляков к решению многих проблем. Ну, а жители дачного поселка, опасающиеся возможного нападения животных, теперь в полной безопасности.