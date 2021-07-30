Жители дома №15 в 10 микрорайоне более двух месяцев ожидают ремонт лифта

Выполнить требование жильцов сервисная компания отказывается из-за того, что договор с управляющей компанией расторгнут из-за неоплаченных счетов. Люди оказались заложниками ситуации. Как решается вопрос, выясняла Елена Алексенко.

"Раз ступенька, два ступенька - будет лесенка". Слова из детской песни превратились в настоящий кошмар для жителей многоквартирного дома №15 в десятом микрорайоне. Инвалид второй группы Раиса Зулаева рассказывает, что вот уже неделю из-за неработающего лифта приходится подниматься и спускаться с шестого этажа пешком.

При этом, говорят жильцы, управляющая компания "Вега", обслуживающая дом, словно растворилась в воздухе, оставив за собой долги перед предприятием, обслуживающим подъемники. Всего 170 тысяч рублей. Обратившись туда элистинцы узнали, что договор с их хозяйствующей организацией расторгнут несколько месяцев назад из-за неоплаты услуг. А, следовательно, за ремонт и обслуживание лифта в доме компания не отвечает.

Это же подтвердил нам руководитель Волгодонской компании "Союзлифтмонтаж" в телефонном разговоре. Таким образом, заложниками ситуации остаются люди - инвалиды и семьи с детьми. В жаркие дни они сидят по квартирам и лишь изредка покидают их. Впрочем, и здоровому человеку подняться на 9 этаж будет сложно. Вот так, например, выходит на прогулку со своим годовалым сыном Юлия Эрдниева. Мама носит ребенка на руках, коляска пока стоит без дела.

Проверка, проведенная Госжилинспекицей, подтвердила факт неисполнения управляющей компанией своих обязанностей. Разрешить с ними этот вопрос в мирном порядке не получается, отметили в ведомстве.

Между тем, пока решаются бумажные вопросы, жильцы многоэтажки продолжают подниматься на верхние этажи пешком. Они планируют обратиться в прокуратуру.