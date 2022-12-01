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20 января, 09:55
Новости

В Калмыкии появилась новая организация – филиал Роскадастра

В Калмыкии появилась новая организация – филиал Роскадастра

Теперь компания объединяет в себе БТИ, Центр геодезии и картографии и Кадастровую палату. Реорганизация сочетает преобразование и присоединение этих организаций к Роскадастру в порядке правопреемства.

Филиал образован на базе филиала Кадастровой палаты и будет осуществлять ее полномочия. Порядок предоставления и размер платы за оказание услуг в 2023 году остается без изменений.

Фото из соцсетей Управления Росреестра по РК.

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