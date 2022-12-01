В Калмыкии появилась новая организация – филиал Роскадастра

Теперь компания объединяет в себе БТИ, Центр геодезии и картографии и Кадастровую палату. Реорганизация сочетает преобразование и присоединение этих организаций к Роскадастру в порядке правопреемства.



Филиал образован на базе филиала Кадастровой палаты и будет осуществлять ее полномочия. Порядок предоставления и размер платы за оказание услуг в 2023 году остается без изменений.



Фото из соцсетей Управления Росреестра по РК.