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12 июля, 14:02
Новости

В Калмыкии ведется активная работа по лесовосстановлению

В Калмыкии ведется активная работа по лесовосстановлению

Мероприятия осуществляются в рамках нацпроекта «Экология» и направлены на предотвращение зарастания поверхности почвы сорной травянистой и кустарниковой растительностью, а также для накопления влаги в почве. Лесоводы проводят агротехнический уход за лесными культурами.

На сегодняшний день работы выполнены на площади свыше 7000 га, в том числе по дополнению лесных культур на площади свыше 200 гектаров. Как нам сообщили в профильном ведомстве, всего в этом году запланировано проведение агротехнического ухода на площади около 21 тысячи га.

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