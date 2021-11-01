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6 декабря, 15:01
НовостиСобытие

Сегодня профессиональный праздник отмечают подразделения МВД по контролю за незаконным оборотом наркотиков

Сегодня профессиональный праздник отмечают подразделения МВД по контролю за незаконным оборотом наркотиков

В качестве самостоятельной службы это направление было создано в 1991 году. За 30 лет работы, она прошла долгий путь становления: менялись её организационные формы и ведомственная принадлежность.

Сегодня там работают высококвалифицированные специалисты, которые продолжают спасать людей от губительного влияния наркотиков. За последние 5 лет в стране расследовано более 390 наркопреступлений, выявлено свыше 6,5 тысячи фактов контрабанды запрещённых веществ, ликвидировано более 900 подпольных лабораторий.

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