Александр Аздоров ознакомился с результатом дорожных работ

По поручению Председателя Народного Хурала (Парламента) РК депутат Александр Аздоров в составе приемочной комиссии Минстроя республики принял участие в открытии отремонтированных участков дорог Городовиковск - Тахта и Городовиковск – Яшалта. Дорожные работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Приемочная комиссия осмотрела участок дороги регионального значения Городовиковск – Тахта протяженностью 2,6 километра (15 км – 17,6 км). Подрядная организация отремонтировала асфальтобетонное покрытие, укрепила обочины, установила дорожные знаки и нанесла горизонтальную разметку.

Кроме того, комиссия ознакомилась с результатами ремонтных работ на двух участках дороги Городовиковск – Яшалта (0 км – 5 км; 37 км – 40 км).

Ремонтные работы на всех трех участках завершены.

Фото: Хурал08