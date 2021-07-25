Smart Baby Watch Q610 – это часы, предназначенные для детей младших и средних классов. Отличаются удобным интерфейсом и приемлемой для каждого потребителя ценой.

Часы имеют серьёзную плотность, что позволяет детям активно играть, не беспокоясь о том, что Smart Baby Watch Q610 могут слететь с руки или потеряться (силиконовый ремешок отлично сидит на запястье).

Устройство полностью выполнено из безопасных материалов, поэтому можно не волноваться, что у ребёнка будут болезненные реакции на материалы.

Важно сказать, что часы обладают одним качеством, которое сильно облегчит вам жизнью.

Это функция GPS слежения. Локаторы и датчики движения, которые установлены в механике часов Smart Baby Watch Q610. Это позволяет родителям следить за местоположением своего ребёнка, слышать то, что происходит вокруг его детей, при этом носитель часов не будет видеть, что часы передают информацию о местоположении через датчики на сервисы.

Так же, эти же датчики и трекеры передадут особенный сигнал, если ребёнок снимет детские часы q610.

Если часы Q610 начнут терять заряд, то в течение нескольких минут родителям через приложение придёт смс, оповещающее о выключении устройства.

Детальное описание, чтобы можно было легче понять, подходят ли вам данные часы:

• Отличный выбор цветовой гаммы, можно подобрать цвет корпуса, который точно понравится ребенку.

• Устанавливается на такие операционные системы, как IOS и Android, удобно для всех пользователей.

• Небольшой вес (90-100 г), ребёнок не почувствует дискомфорта.

• Возможность использовать динамики и микрофон.

• Нельзя использовать наушники, но это незначительный минус.

• Не нужно заряжать каждый день (время работы примерно 72-96 часов), удобно, что об этом не обязательно волноваться, как о заряде смартфона.

• Гипоаллергенные материалы использованы в сборке устройства.

• Разрешение экрана 240х240, этого хватает для полноценного использования.

• Качество и компоненты связи: интернет 2G, наличие разъема для сим-карты, разъем для карты памяти, работа GPS-трекера.

• Присутствуют логические игры.

• Ударопрочные, водонепроницаемые (после контакта с водой продолжают работу).

• В настройках Smart Baby Watch Q610 присутствуют функции фитнес-браслета, что поможет отслеживать количество шагов ребёнка, потраченные калории и состояние сердцебиения.

• Удобное расположение кнопок.

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