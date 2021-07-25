В Октябрьском районе, в результате ливня и ураганного ветра, пострадала кровля социальных объектов и ряда жилых домов

Скорость порывов достигала 20-25 метров в секунду. Стихия разыгралась накануне на территории двух СМО. В большей степени ураган пронёсся над поселком Цаган Нур. На месте обнаружены поваленные деревья и залитый дождевой водой актовый зал школы. Ветром повреждена частично кровля Дома культуры.

А в посёлке Хошеут из-за аварии на трансформаторе частично была прекращена подача электроэнергии. В связи с этим, в районе введен режим повышенной готовности.