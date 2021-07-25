13 августа, 14:27
 37 °C
86,22
73,47
  • Бан
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 августа, 16:19
НовостиПроисшествия

В Октябрьском районе, в результате ливня и ураганного ветра, пострадала кровля социальных объектов и ряда жилых домов

В Октябрьском районе, в результате ливня и ураганного ветра, пострадала кровля социальных объектов и ряда жилых домов

 Скорость порывов достигала 20-25 метров в секунду. Стихия разыгралась накануне на территории двух СМО. В большей степени ураган пронёсся над поселком Цаган Нур. На месте обнаружены поваленные деревья и залитый дождевой водой актовый зал школы. Ветром повреждена частично кровля Дома культуры.

 А в посёлке Хошеут из-за аварии на трансформаторе частично была прекращена подача электроэнергии. В связи с этим, в районе введен режим повышенной готовности. 

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия