Новая детская городская поликлиника распахнет свои двери для маленьких пациентов уже на следующей неделе

Об этом сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Калмыкии. 16 августа состоится торжественное открытие. В этот же день с 13 часов начнется прием. Осуществлять его будут 30 педиатрических участков, а также узкие специалисты.

Также там будет размещен дневной стационар на 15 коек, который будет работать в две смены, по профилям: педиатрия, офтальмология, неврология и ортопедия. Поликлиника будет обслуживать юных жителей Элисты и Целинного района до 17 лет включительно. Проектная мощность – 550 посещений в смену.