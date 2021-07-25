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13 августа, 15:13
НовостиЗдравоохранение

Новая детская городская поликлиника распахнет свои двери для маленьких пациентов уже на следующей неделе

Новая детская городская поликлиника распахнет свои двери для маленьких пациентов уже на следующей неделе

Об этом сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Калмыкии. 16 августа состоится торжественное открытие. В этот же день с 13 часов начнется прием. Осуществлять его будут 30 педиатрических участков, а также узкие специалисты.

 Также там будет размещен дневной стационар на 15 коек, который будет работать в две смены, по профилям: педиатрия, офтальмология, неврология и ортопедия. Поликлиника будет обслуживать юных жителей Элисты и Целинного района до 17 лет включительно. Проектная мощность – 550 посещений в смену.    

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