В театре кукол «Джангар» состоялась премьера спектакля «Олна баатрмуд»

Постановка рассказывает о первом калмыке - Герое Советского Союза Эрдни Деликове, калмыцких казачьих полках, боевом пути Серебджаба Тюменя, о легендарном военачальнике Мазан-Батыре, подвигах участников специальной военной операции. Образ защитника Родины показан через богатыря Джангара.

Над постановкой работали несколько месяцев. Свой вклад внесли также региональный центр «Воин», Ассоциация поисковых отрядов "Калмыкия", Союз казачьей молодежи, студенты КалмГУ и колледжа искусств.

По словам главного режиссера Алексея Сарангова, в спектакле постарались передать исторические факты и дух калмыцких воинов.

Увидеть новый спектакль можно будет вечером 9 мая на Площади Победы в парке «Дружба».