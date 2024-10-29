Дети против коррупции

В следственном управлении СК России по Республике Калмыкия подведены итоги регионального этапа традиционного конкурса детского рисунка. Конкурс посвящен Международному дню борьбы с коррупцией. В мероприятии приняли участие дети сотрудников управления.

Члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли сотрудники ведомства и представители общественной организации «Союз ветеранов следствия Республики Калмыкия», оценивали многое: творческий подход, художественный уровень, степень раскрытия темы, эстетичность и оригинальность художественного замысла.

По итогам конкурса объявлены победители - Андрей Молчанов и Амуланга Мухараева. Творческие работы отправлены в Москву, на финальный этап в Следственный комитет Российской Федерации.

Фото: Следком Калмыкии