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31 октября, 09:31
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88 сезон открывает Национальный театр Калмыкии

88 сезон открывает Национальный театр Калмыкии

Театральный сезон откроется 4 ноября спектаклем на калмыцком языке «Ойраты мои, ойраты», режиссер Борис Манджиев.

Театр приглашает зрителей увидеть яркие костюмы, музыкальный ряд и пронзительную историю, воссоздающую целый мир страстей степного свободного народа.

Спектакли пройдут в рамках республиканского театрального фестиваля «Белый лотос». В нём участвуют Национальный драматический театр им. Б. Басангова, Республиканский русский театр драмы и комедии, театр кукол «Джангар».

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Республики Калмыкия и республиканского отделения СТД Калмыкии.

Фото: Национальный драматический театр им. Б. Басангова

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