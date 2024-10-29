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31 октября, 09:15
НовостиСобытиеКриминал

Элистинец незаконно прописал мигрантов

Элистинец незаконно прописал мигрантов

Нарушение миграционного законодательства местным жителем было выявлено сотрудниками правоохранительных органов в августе текущего года. Установлено, что 50-летний житель столицы фиктивно зарегистрировал по месту жительства троих граждан Республики Азербайджан.

В ходе расследования был выявлен дополнительный эпизод противоправной деятельности фигуранта – он фиктивно поставил на миграционный учет по месту пребывания двоих иностранных граждан.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкия

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