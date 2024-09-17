Активисты Народного фронта обратились в региональное управление Следственного комитета с просьбой обязать регоператора и управляющие компании Элисты выполнять свои обязанности качественно и своевременно.
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Поводом послужили многочисленные жалобы горожан на невывоз отходов. Это подтвердилось в ходе мониторинга мусорных контейнерных площадок. Если сами баки местами исправно опустошают, то территория рядом с ними утопает в мусоре. Больше всего жалоб поступает от жильцов первого микрорайона. Эту контейнерную площадку смело можно назвать мусорным полигоном.
В ОНФ считают, что в последний раз очисткой площадки регоператор и УК занимались после их обращения в следственные органы. И было это в конце мая.