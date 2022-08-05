Сегодня стартует федеральный просветительский марафон «Знание»

В рамках трехдневного марафона, который приурочен к началу нового учебного года, состоятся выступления более 200 выдающихся лекторов – государственных деятелей, лидеров бизнеса, ученых и популяризаторов науки, свыше 120 часов просветительского контента, а также лекции в новых форматах.



К онлайн-трансляции можно подключиться на сайте марафона.