31 августа, 10:24
Сегодня стартует федеральный просветительский марафон «Знание»
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В рамках трехдневного марафона, который приурочен к началу нового учебного года, состоятся выступления более 200 выдающихся лекторов – государственных деятелей, лидеров бизнеса, ученых и популяризаторов науки, свыше 120 часов просветительского контента, а также лекции в новых форматах.
В рамках трехдневного марафона, который приурочен к началу нового учебного года, состоятся выступления более 200 выдающихся лекторов – государственных деятелей, лидеров бизнеса, ученых и популяризаторов науки, свыше 120 часов просветительского контента, а также лекции в новых форматах.
К онлайн-трансляции можно подключиться на сайте марафона.