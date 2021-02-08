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2 марта, 18:03
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Истек срок уплаты для организаций транспортного и земельного налогов за 2020 год

Истек срок уплаты для организаций транспортного и земельного налогов за 2020 год

Авансовые платежи по ним с этого года подлежат уплате не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным. То есть, за первый квартал его необходимо оплатить не позднее 30 апреля, за второй - 2 августа, за третий - до 1 ноября.

 С 1 января текущего года декларации по этим видам налогов отменили. В случае неуплаты, организации начисляется пеня и принимаются меры по принудительному взысканию недоимки.

Не смотря на отмену с 2020 года декларации по земельному и транспортному налогам, организации, по-прежнему, обязаны рассчитывать их и вносить платежи в бюджет. Это же сделают и инспекторы на основании имеющихся у них сведений и направят сообщение в адрес организации или ее обособленного подразделения.

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