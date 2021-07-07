Учет летальных исходов от коронавируса ведется в соответствии со строгим регламентом

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Калмыкии. Прокомментировать ситуацию мы попросили после обращения наших подписчиков в соцсетях о якобы неточности данных, а точнее об их занижении. Как пояснила замминистра Оксана Курдюкова, прежде чем занести каждый летальный исход в сводку, необходимо его подтвердить методами лабораторных исследований. А на это требуется время.

Отметим, что число смертей от ковид в регионе растет. Ежедневно мы получаем официальную статистику из оперштаба по предупреждению завоза и распространения ковид в республике. Защитить себя и своих близких, по мнению специалистов, можно лишь при помощи прививки. Получают ее как в стационарных, так и в мобильных пунктах. Накануне в регион поступила партия нового препарата «Спутник Лайт» в объеме менее тысячи доз. Он предназначен для тех, кто уже перенес инфекцию, а также для лиц младше 60 лет. Вакцину уже распределили по стационарным прививочным пунктам.