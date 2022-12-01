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21 апреля, 10:30
Новости

В выходные в Элисте состоится главное гастрономическое событие года - фестиваль калмыцкой кухни "МаханФест"

В выходные в Элисте состоится главное гастрономическое событие года - фестиваль калмыцкой кухни "МаханФест"
Это ежегодное мероприятие, которое проходит в рамках празднования Фестиваля Тюльпанов. В этом году, жители и гости узнают о семи чудесах Калмыкии, посетив несколько локаций, раскрывающих историю и традиции народа. 
 
Как сообщает пресс-служба профильного министерства, на одной из площадок - "Махан", все желающие смогут попробовать национальные блюда, принять участие в турнире по поеданию беригов и в кулинарных мастер-классах. Главным событием здесь станет мастер-шоу по приготовлению "Баранины на костре" и "Кюр". 
 
Отметим, мероприятие проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
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