21 апреля, 10:30
В выходные в Элисте состоится главное гастрономическое событие года - фестиваль калмыцкой кухни "МаханФест"
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Это ежегодное мероприятие, которое проходит в рамках празднования Фестиваля Тюльпанов. В этом году, жители и гости узнают о семи чудесах Калмыкии, посетив несколько локаций, раскрывающих историю и традиции народа.
Как сообщает пресс-служба профильного министерства, на одной из площадок - "Махан", все желающие смогут попробовать национальные блюда, принять участие в турнире по поеданию беригов и в кулинарных мастер-классах. Главным событием здесь станет мастер-шоу по приготовлению "Баранины на костре" и "Кюр".
Отметим, мероприятие проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".