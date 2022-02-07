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5 марта, 19:28
Новости

Бату Хасиков: «Мы работаем над мерами, которые позволят всесторонне поддерживать как бизнес-сообщество, так и всех граждан»

Бату Хасиков: «Мы работаем над мерами, которые позволят всесторонне поддерживать как бизнес-сообщество, так и всех граждан»

Сообщил Глава Калмыкии на совещание по вопросам организации работы в ЮФО, в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране. Оно прошло под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Глава Калмыки подробно остановился на мероприятиях. В Калмыкии создан штаб, который ежедневно проводит мониторинг экономической ситуации. Особое внимание уделяется ценовой политике ключевых продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарственных средств. На передний план выходит мощнейший драйвер экономики -  импортозамещение. Множество вопросов связано и со строительной отраслью.  

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