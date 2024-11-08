Даяна Бадмаева - медалистка чемпионата России по тхэквондо

В Нальчике, столице Кабардино-Балкарской Республики, завершился чемпионат России по тхэквондо среди мужчин и женщин.

Даяна Бадмаева - спортсменка из Калмыкии, чемпионка ЮФО по тхэквондо, мастер спорта России завоевала бронзовую медаль в весовой категории 57 кг.

Соревнования объединили более 400 лучших спортсменов страны. Сильнейшие тхэквондисты из 44 регионов России боролись за награды чемпионата.

Поединки проводились по стандартам Всемирной федерации тхэквондо, а это особые квалификационные требования как к поединку, так и к судейству.

Бронзовая медаль Даяны – первая в Калмыкии за долгое время награда столь престижного соревнования России.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК