Сегодня – международный день молодёжи

К этой дате приурочили заседание Межведомственного совета по вопросам развития добровольчества в регионе. Оно состоится в ситуационном центре Главы Калмыкии. С участием представителей трех ведомств - министерств спорта и молодёжной политики, здравоохранения, а также культуры и туризма. Главная тема - регламент взаимодействия органов исполнительной власти с организаторами волонтёрской деятельности и добровольческими организациями.