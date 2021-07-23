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12 августа, 12:00
НовостиМолодёжная политикаСобытие

Сегодня – международный день молодёжи

Сегодня – международный день молодёжи

К этой дате приурочили заседание Межведомственного совета по вопросам развития добровольчества в регионе. Оно состоится в ситуационном центре Главы Калмыкии. С участием представителей трех ведомств - министерств спорта и молодёжной политики, здравоохранения, а также культуры и туризма. Главная тема - регламент взаимодействия органов исполнительной власти с организаторами волонтёрской деятельности и добровольческими организациями.

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