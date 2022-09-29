Зимовка скота в разгаре

Главная задача животноводов республики сейчас - успешно провести зимовку. Для них это настоящий экзамен, ведь это время года, может преподнести неприятные сюрпризы. Потому ход ответственной кампании контролирует оперативный штаб, куда стекается вся информация из районов. Рабочая группа профильного министерства выезжает в хозяйства, чтобы на месте решать вопросы, с которыми сталкиваются чабаны и гуртоправы. Как и в предыдущие годы, фермеры Малодербетовского района надеются на успешное проведение зимовки. А это зависит от многих факторов. В том числе от запаса грубых кормов. И, конечно, от погоды. Она сейчас пока позволяет животным весь световой день находиться на пастбище.