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8 марта, 15:32
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«Давид». В Калмыцком театре кукол готовят спектакль к столетию мэтра калмыцкой поэзии

«Давид». В Калмыцком театре кукол готовят спектакль к столетию мэтра калмыцкой поэзии

 

Режиссер Алексей Сарангов готовит необычную театральную постановку к юбилею Давида Кугультинова. Спектакль «Давид» это смесь мультимедийных технологий и актёрского мастерства, основанная на биографии великого поэта. К премьере готовят уникальные декорации, шьют аутентичные костюмы.

Обычная монтажная пена. В умелых руках Тимура Цонхлаева она может превратиться в любой задуманный им образ. В данном случае, это скульптуры для спектакля «Давид». 

Кипит работа и в столярной мастерской. Над неким сооружением из металла трудится Константин Очиров. Что это будет? - Делиться секретами мастер не спешит. Итог кропотливой работы зрители увидят уже на премьере. Как и воплощение творческой фантазии швей. 

Что же касается идеи и сюжета спектакля, по словам режиссера, зрителей ждёт увлекательное путешествие на планету 2096, названную в честь выдающегося сына калмыцкого народа, и встреча с идолами - прообразами предков маленького Давида.

Репетиции в самом разгаре. В главной роли  – сам режиссер-постановщик Алексей Сарангов, он же – автор сценария.

На премьеру спектакля  «Давид» зрителей приглашают в театр в день рождения Давида Никитича - 13 марта.

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