С сегодняшнего дня в Калмыкии приступили к обучению контролеров Всероссийской переписи населения

Всего будет подготовлено свыше пятисот человек. Основной этап масштабной статистической работы начнется уже в эту пятницу. В оргкомитете напоминают, что переписчики придут в каждый дом, вне зависимости от того, какую форму заполнения анкеты выбрал респондент. Участие в кампании очень важно, так как на основании полученных данных будут решаться вопросы дальнейшего социально-экономического развития региона.

Жительница Элисты Гиляна Чудникова на практике познает азы работы с населением. Обучение проводится с помощью мультимедийных роликов. Впервые в этом году в числе переписчиков и волонтеры. Прежде чем с участниками масштабной статистической компании будут заключены контракты, все они должны пройти тестирование и успешно сдать экзамен.

Всего в Калмыкии будет организовано 76 участков: 5 стационарных разместят в многофункциональных центрах, 2 - в здании регионального Управления Росстата и 1 в Лагани. У каждого переписчика будет накидка со светоотражающими элементами и логотипом кампании, а также фонари для работы в темное время суток. И, как отметили в Управлении, всех задействованных в обходе населения сотрудников временно застрахуют от несчастных случаев.

В этом году зарегистрировано 565 переписчиков. Из них - 194 контролера будут работать в течении месяца в Элисте. В ходе кампании гражданам будет предложено ответить на вопросы, касающиеся пола, возраста, национальности, образования и источника дохода. Вся информация – конфиденциальна. Предъявлять документы, подтверждающие тот или иной факт, не потребуется. Среди новшеств – цифровой формат проведения переписи.

Примечательно, что впервые для заполнения данных в анкете переписчиками будут использоваться планшеты с отечественной операционной системой.

Напомним, Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября включительно. Принять в ней участие можно и онлайн на портале Госуслуг.

Участие в электронной версии доступно пользователям с подтвержденной учетной записью. В ответ на отправленный переписной лист на электронную почту и в ваш личный кабинет на Госуслугах придёт подтверждение с QR-кодом на каждого, кто прописан по адресу. Его необходимо предъявить переписчику. Изменить внесенные в анкету данные можно до 8 ноября.

Кампания в последний раз проводилась в России 11 лет назад. Тогда, по данным Росстата, в Калмыкии проживало почти 290 тысяч человек. Преобладало женское население.