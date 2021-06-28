Новая водонапорная башня появится в Троицком

Просьбы жителей Троицкого удовлетворены. Новая водонапорная башня уже доставлена из Таганрога. Средства на приобретение были выделены правительством республики. Как сообщил глава СМО Санал Бюрчиев, от сельчан поступали жалобы на слабый напор из-за отсутствия давления в башне. Работы по установке займут около недели. И уже совсем скоро новый объект ёмкостью 160 кубических метров будет введен в эксплуатацию.