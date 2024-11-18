20 ноября, 10:56
 8 °C
105,73
100,03
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 ноября, 07:54
НовостиСобытие

За угрозу убийством женщине грозит уголовная ответственность

За угрозу убийством женщине грозит уголовная ответственность

В дежурную часть отделения полиции «Сарпинский» позвонила местная жительница, сообщив о громкой ссоре в одном из соседних домов. Следом поступил звонок от мужчины, фигуранта конфликта, который просил привлечь к ответственности его знакомую.

К месту конфликта выехал участковый уполномоченный полиции и следственно-оперативная группа. Установлено, что во время совместного распития спиртных напитков между парой возникла ссора, в ходе которой женщина стала душить мужчину поясом от халата, при этом угрожая убийством.

Вырвавшись, мужчина выбежал из дома и, опасаясь за свою жизнь, позвонил в полицию. Женщина задержана, в содеянном призналась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: МВД Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия