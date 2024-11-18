За угрозу убийством женщине грозит уголовная ответственность

В дежурную часть отделения полиции «Сарпинский» позвонила местная жительница, сообщив о громкой ссоре в одном из соседних домов. Следом поступил звонок от мужчины, фигуранта конфликта, который просил привлечь к ответственности его знакомую.

К месту конфликта выехал участковый уполномоченный полиции и следственно-оперативная группа. Установлено, что во время совместного распития спиртных напитков между парой возникла ссора, в ходе которой женщина стала душить мужчину поясом от халата, при этом угрожая убийством.

Вырвавшись, мужчина выбежал из дома и, опасаясь за свою жизнь, позвонил в полицию. Женщина задержана, в содеянном призналась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: МВД Калмыкия