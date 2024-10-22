Элистинской гимназии присвоят имя основателя Б.К. Секенова

Это решение призвано увековечить память заслуженного учителя РФ, кавалера ордена А.С. Макаренко, Почетного гражданина Калмыкии. Таким образом подчеркнуть значительный вклад Бориса Константиновича в развитие образования в регионе.

На рабочей встрече присутствовали и. о. главы Администрации Элисты Алдар Лиджиков, ветераны педагогической деятельности города, коллектив классической гимназии, представители Совета старейшин РК.

Элистинская классическая гимназия хранит и продолжает традиции, основанные Борисом Секеновым и стремится к дальнейшему совершенствованию образовательного процесса.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия