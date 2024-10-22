24 октября, 10:56
 11 °C
104,38
96,64
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 октября, 07:47
НовостиСобытие

Элистинской гимназии присвоят имя основателя Б.К. Секенова

Элистинской гимназии присвоят имя основателя Б.К. Секенова

Это решение призвано увековечить память заслуженного учителя РФ, кавалера ордена А.С. Макаренко, Почетного гражданина Калмыкии. Таким образом подчеркнуть значительный вклад Бориса Константиновича в развитие образования в регионе.

На рабочей встрече присутствовали и. о. главы Администрации Элисты Алдар Лиджиков, ветераны педагогической деятельности города, коллектив классической гимназии, представители Совета старейшин РК.

Элистинская классическая гимназия хранит и продолжает традиции, основанные Борисом Секеновым и стремится к дальнейшему совершенствованию образовательного процесса.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия