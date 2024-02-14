Делегация Калмыкии приняла участие в межрегиональном заседании круглого стола с участием общественных палат ЮФО на тему «Общество и выборы».

Эксперты общественных штабов рассказали, как готовятся к Президентской компании. Мероприятие состоялось в Волгоградской области. Организатором выступила Общественная палата региона, а модератором ответственный секретарь Совета при Президенте России по развитию гражданского общества, сопредседатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России Александр Точенов, который особо отметил работу калмыцких общественников во время прошедших сентябрьских выборов в регионе в 2023 году. С докладом выступил председатель общественной палаты республики Батыр Мучаев. В рамках заседания обсуждались вопросы о работе общественных штабов по наблюдению за выборами, новеллы избирательного законодательства, в том числе организация видеонаблюдения и обеспечение сохранности избирательных бюллетеней во время трехдневного голосования, особенности процесса обучения наблюдателей и уровень политической конкуренции в регионах.