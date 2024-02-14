В Калмыкии разработают концепцию семейной политики до 2030 года.

А прежде предстоит принять два главных документа, связанных с корректировкой законодательства о мерах поддержки многодетных семей. Эта информация была озвучена на заседании регионального Правительства. В рамках реализации указа Президента в республике будут проходить крупные мероприятия с участием родителей и детей. Это научная конференция демографической политики: «Как добиться роста вопреки прогнозам», также в планах проведение форумов, фестивалей, семинаров, конкурсов, направленных на популяризацию традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни, ответственного родительства.