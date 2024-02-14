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15 февраля, 13:26
Новости

Сегодня день памяти воинов-интернационалистов.

35 лет назад советские войска были полностью выведены из Афганистана. Солдаты и офицеры с честью выполнившие свой гражданский долг вернулись домой. Сегодня родные и близкие, однополчане, ветераны боевых действий вспоминали тех, кто отдал жизни в горячих точках. Минутой молчания и оружейными залпами почтили память павших земляков участников войны. Их подвиг будет жить вечно, отметил глава республики Бату Хасиков на митинге, посвященному памятной дате. Традиционно сегодня возложили цветы к памятнику погибшим землякам. В памятном мероприятии приняли участие школьники, студенты, юнармейцы. По словам выступавших, им необходимо прививать патриотическое воспитание. В наше время оно имеет большое значение.

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