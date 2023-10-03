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4 октября, 14:13
Новости

В хозяйствах Калмыкии завершается заготовка кормов

В хозяйствах Калмыкии завершается заготовка кормов

С учетом остатков прошлых лет обеспеченность ими на сегодня составляет около 400 тыс тонн или 96,5% от планового показателя. По информации регионального Минсельхоза, темпы, взятые аграриями по скосу трав, превышают прошлогодние. Исходя из количества голов сельскохозяйственных животных, потребность в кормах в регионе составляет около 414 тыс. тонн.

Понимая, какое большое значение имеет ценный и питательный корм во время зимне-стойлового периода для животных, учитывая погодные условия, все предприятия и фермерские хозяйства региона активно ведут работу по заготовке кормов.

Традиционно в лидерах три сельскохозяйственных кооператива: «50 лет Октября», МУП им. Б.Б.Городовикова и МУП им. С.М. Буденного.

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