Делегация Калмыкии принимает участие в Международном фестивале научно-технического творчества «От Винта!»

Ключевое событие Года науки и технологий стартовало сегодня в Краснодаре. Молодые изобретатели и инженеры со всей России поделятся своим опытом и представят свои проекты. Это около 500 изобретений, инновационных разработок, новых инженерных решений и стартапов в области авиации, судостроения, робототехники, сельского хозяйства, устойчивого развития, социального предпринимательства, спорта, искусства.

Участники от Калмыкии представят 14 проектов, проведут 6 мастер-классов, а также представят 3 экспортно-ориентированной продукции. Трехдневная программа фестиваля насыщена самыми различными мероприятиями.