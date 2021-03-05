25 марта, 15:08
 3 °C
89,98
76,17
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
25 марта, 17:41
НовостиСобытиеОбществоОбразование

Делегация Калмыкии принимает участие в Международном фестивале научно-технического творчества «От Винта!»

Делегация Калмыкии принимает участие в Международном фестивале научно-технического творчества «От Винта!»

Ключевое событие Года науки и технологий стартовало сегодня в Краснодаре. Молодые изобретатели и инженеры со всей России поделятся своим опытом и представят свои проекты. Это около 500 изобретений, инновационных разработок, новых инженерных решений и стартапов в области авиации, судостроения, робототехники, сельского хозяйства, устойчивого развития, социального предпринимательства, спорта, искусства.

Участники от Калмыкии представят 14 проектов, проведут 6 мастер-классов, а также представят 3 экспортно-ориентированной продукции. Трехдневная программа фестиваля насыщена самыми различными мероприятиями.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия