Чествование лучших. Вот уже 14 лет 25 марта в стране отмечается день работников культуры

Это профессиональный праздник всех тех, кто создает и хранит нашу культуру – сотрудников музеев и библиотек, театров и концертных организаций, специалистов городских и сельских клубов, коллективов художественной самодеятельности. Лучшим из них на сцене национального драматического театра вручили грамоты правительства, отраслевого ведомства и другие почетные награды.

Не обошлось в этот день и без подведения итогов за прошлый год, а также планов на текущий. Их на коллегии озвучила министр Саглара Тюрбеева. Двойным праздников этот день стал для работников национального музея имени Пальмова. Ровно сто лет назад 25 марта 1921 года был издан указ о создании в Калмыкии первого этнографического музея.

Именно это событие стало точкой отсчета для развития музейного дела в регионе. Вековой юбилей для учреждения стал своеобразной чертой с возможностью подытожить то, что уже сделано. И наметить новые пути развития.